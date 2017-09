Alfa romeo stelvio je ob tem eden tistih, ki v besedni zvezi športni terenec odločno poudarjajo prvo besedo, pri čemer kaj drugega pri avtomobilih te znamke niti ne gre pričakovati. Pa vendar je bil testirani stelvio še bolj športen, kot bi si mislili. Za to je poskrbelo več dejavnikov. Najprej motor – 2-litrski turbobencinar oziroma njegovih 281 konjskih moči (206 kilovati) je zagotovilo, da tudi tako zajeten, 4,69 metra dolg in 1735 kilogramov težak štirikolesnik ob odločnem pritisku stopalke za plin deluje kot peresce, ki ga odpihne močnejši piš vetra. O tem ne nazadnje priča pospešek do stotice, ki ob asistenci natančnega 8-stopenjskega samodejnega menjalnika znaša 5,7 sekunde, seveda pa je stelvio ob tem neprimerno bolj stabilen in na primer tudi ob ostrem vijuganju med ovinki deluje že prav neverjetno »prilepljen« na cesto, volanski mehanizem pa je tako odziven in natančen, kot ga pri športnih terencih skorajda še nismo doživeli. S to lastnostjo spominja na limuzino giulio in dejansko z voznimi lastnostmi prekaša domala vse tekmece. Skratka, gre za športnega terenca, ki je doma na cesti, četudi mu štirikolesni pogon omogoča tudi lažje terenske preizkušnje.

Da je avto naravnan športno, priča tudi trdo podvozje, ki zna biti mestoma že kar neudobno, medtem ko je bila poraba avtomobila z 9,4 litra na sto kilometrov povsem v mejah pričakovanega; ne nazadnje smo imeli večino časa dobro znano Alfino stikalo D. N. A., s katerim lahko izbiramo med različnimi načini vožnje, nastavljeno na dinamično, omenjeno konjenico pa je tudi treba »odžejati«. Zlahka smo takoj poiskali tudi primeren položaj za volanom, sicer pa se voznik tam sreča z okoljem, ki je precej podobno že omenjeni giulii. To pomeni, da o izbiri materialov in urejenosti delovnega okolja ne moremo reči nič slabega, smo se pa po drugi strani že srečali z bolj odzivnimi, modernejšimi in lepše preglednimi ter nasploh bolje delujočimi informacijsko-zabavnimi sistemi.

Za udobnost potnikov je poskrbljeno, prostorsko ti na zadnji klopi ne bodo trpeli, imeli bodo več kot dovolj prostora, tudi sedeži so udobni, na vse skupaj zna vplivati le že omenjeno trše podvozje. Prtljažnik je s 525 litri v mejah pričakovanega, preseneti pa, če se spet ozremo k giulii, z od te bolj kakovostno obdelavo in materiali. In cena? Stelvio s tako močnim motorjem in tako rekoč popolno opremo first edition spada med avtomobile za sladokusce in navdušence, saj je jasno, da racionalna izbira narekuje šibkejši motor. Zato tudi cena, v tem primeru 54.990 evrov, pač ni nekaj, kar bi ocenjevali z visoko ali nizko.