Jutranji prizor pred stolpnico v Šiški pred nekaj tedni je bil ob vsej tragičnosti tudi kanček komičen. Pa niti malo ne zaradi dogodka samega, temveč le zaradi podobe, ki smo ga uzrli. Na parkirišču je namreč stal novi ford C-max, na mestu, kjer bi se morala svetiti njegova aluminijasta platišča, pa so ga podpirali – zidaki. Tragikomična podoba je torej drugi del besede upravičila le zato, ker je bilo vse skupaj videti kot križanec med novim enoprostorcem in vozilom Kremenčkovih, sicer pa je za nekaj dobre volje poskrbel tudi sosed s pripombo, da je imel lastnik srečo v nesreči, da mu niso odpeljali kar celega avtomobila. V čemer se skriva nekaj resnice, saj podatki kažejo, da so lani na območju Policijske uprave Ljubljana v povprečju ukradli le malo manj kot en avto – na dan.

Neznanemu nesrečniku so torej tatovi v opisanem primeru izmaknili »le« nekaj avtomobilskih delov, sicer pa so ti pri nas večinoma tudi razlog za tatvine vozil v celoti. Pri čemer, kot pravijo na policiji, storilci iščejo predvsem vozila srednjega in višjega cenovnega razreda. Te nato doma ali v tujini razstavijo na rezervne dele, ki se prodajo in uporabijo za popravilo razbitih vozil. »Vedno manjši del vozil, praviloma tistih višjega cenovnega razreda, ki se ne razstavijo, pa se po tatvini prepelje v tujino, najprej v nam bližnje vzhodne države in od tam naprej proti vzhodu, velikokrat iz Evrope. Pogosto opažamo, da storilci tudi vozila, ukradena v Sloveniji, ki so jih prepeljali v tujino, razstavijo in prodajajo po delih,« nam je povedal Dejan Garbajs, vodja sektorja za splošno kriminaliteto na generalni policijski upravi, in dodal, da poznamo v Sloveniji tako tatvine, ki jih izvršujejo posamezniki, kot tudi organizirane kriminalne skupine: »V prvem primeru govorimo o storilcih, ki imajo denimo poškodovan avto in potrebujejo dele za popravilo, v drugem pa o skupini storilcev, ki imajo vzpostavljene povezave s kleparji, mehaniki ali prodajalci delov doma in v tujini in vozila kradejo glede na pogostost potrebe po rezervnih delih.«

Način tatvine odvisen od vzroka Na kakšne načine pa se dandanes nepridipravi lotijo tatvin? Bernarda Škrabar, direktorica in detektivka pri Detektivsko-varnostni agenciji, pravi, da je pri tem treba ločiti vzrok kraje. Kadar je avto ukraden zaradi rezervnih delov, je večinoma že v šestih urah razstavljen na manjše dele, obenem pa je tatovom vseeno, ali nastane škoda na vozilu, zato se po tatvini lahko na kraju najdejo ostanki razbitega stekla. Ko gre za kraje vozil višjega razreda, pa po navadi na kraju ni sledi, saj so ti avtomobili običajno namenjeni za nadaljnjo prodajo. »Odtujeni so okoli prve, druge ure zjutraj, ko ljudje spijo in preden se zjutraj zbudijo in gredo v službo, je avto, ki v tem času še nikjer ni zaveden kot ukraden, že čez mejo, kjer ga predelajo – VIN-številke šasije in druge značilnosti. V drugih primerih avto naložijo na avtovleko, ne da bi se sploh ukvarjali z odklepanjem in drugimi 'nevšečnostmi', ga odpeljejo čez mejo ali na drugo primerno, mirno lokacijo in ga v miru obdelajo. Poznamo pa tudi primere, ko si posamezniki 'sami ukradejo' avto – ga prodajo – in nato od zavarovalnice zahtevajo poplačilo škode,« je razložila Škrabarjeva in dodala, da se lastniki ukradenih avtomobilov na njih obračajo le občasno, ko pa se, imajo v njihovi agenciji prakso, da primer, preden ga sprejmejo, temeljito preučijo in stranki povedo za realne možnosti za dejansko rešitev. »Če vidimo, da je možnosti, da bi vozilo našli, malo, stranki odsvetujemo našo asistenco.«