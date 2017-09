Pravijo, da poznamo več kot 5000 virusov, ki se lahko razmnožujejo le v živih celicah, okužijo pa vse vrste organizmov, od arhej in bakterij do gliv, rastlin in živali. Med okuženimi so seveda tudi ljudje. Čeprav povzročajo nalezljive bolezni, obstajajo tudi takšni, ki ne povzročajo škode. Še več, primeri se celo, da so zemljani lahko veseli in srečni, da jih je okužil. Virus ljubezni pač sodi med starejše; da so ga sprožili, pa se lahko že od leta 1975 pohvalijo tudi pri Volkswagnu. Takrat je namreč na ceste zapeljal njihov polo. Nemudoma je bilo jasno, da bo uspešnica, virus pa se je širil neverjetno hitro in je do danes okužil kar 14 milijonov ljudi. Po zadnji izkušnji sodeč se zna ta številka v prihodnje še občutno dvigniti. Šesta generacija pola je namreč polna atributov, ki znajo okužiti tudi številne Slovence. Spoznavanje na cestah v Hamburgu je to le še potrdilo.

Najprej dobra novica: tega virusa se vam ni treba bati, in če bo napadel tudi vas, pozabite na pomoč zdravnika. Raje se mu prepustite in zagotavljamo vam, srečni boste. Glavni razlog? Polo je danes videti kot majhen golf. Kaj majhen, kot golf. Še nikoli mu namreč ni bil tako zelo blizu. Vemo pa, da je slednji prava inštitucija, tudi pri nas, po kateri se imenuje celo velikostni razred, zato dodatni komentar ni potreben. Na mestu pa je vprašanje, kakšen vihar zna povzročiti. Golf je bil namreč v wolfsburškem hlevu vedno konj številka ena in temu primerno je bila prodajna strategija tudi prilagojena. Po doživetem pa se zdi, kot da golf skorajda ni več potreben, saj ima novi polo vse, kar tudi kupec golfa pričakuje – všečno podobo, prostornost, tehnološko naprednost in kopico najsodobnejših sistemov. Kot piko na i tudi ugodnejšo ceno. Ta se začenja pri 12.500 evrih, pri primerljivih motorju in opremi pa z nakupom pola v primerjavi z golfom prihranite tri evrske tisočake. Mamljivo.

Če smo lahko v preteklosti za volanskim obročem slišali opazko, da gre za malčka – živo se spomnimo črnolaske, ki je pred osmimi leti na Sardiniji peto generacijo pokomentirala »Joj, kako je luštkan tale malček« – ni več tako. Dolžinska mera je namreč občutno presegla za razred malčkov magično mejo štirih metrov in se ustavila pri številki 4,05. To pomeni, da je teoretično razlika do golfa le še 20 centimetrov, praktično pa še veliko manj, saj medosno razdaljo loči le še osem centimetrov (2,64:2,56). In da lahko za volanskim obročem udobno sedi celo 2,08 metra visok zemljan, kot je naš novinarski kolega, ni misija nemogoče, temveč realnost. Ta se nadaljuje na zadnji klopi, kjer se ne sedi prav nič bolj utesnjeno, ampak za ta razred neverjetno prostorno – nekaj podobnega smo maja zapisali za njegovo sestro ibizo – zgodba zase pa je prtljažna luknja, ki je pridobila več kot četrtino in sedaj pogoltne kar 351 litrov. Več kot dovolj za štiri letalske kovčke. In smo spet pri golfu, njegov prtljažnik se hvali s 380 litri.

Možakarji, zadolženi za prenovo, so ob omembi pola, ki je naprodaj le še s peterimi vrati, izrekali besede, kot so najbolj prostoren, dinamičen, trajnostno naravnan in tehnološko popoln doslej. Z napovedmi so bili pogumni, testni kilometri pa so razkrili, da niso lagali. Veseli pa troje: možnosti personalizacije pola še nikoli niso bile tako številne (na izbiro je 14 barv, oranžna mu neverjetno dobro pristaja), tudi izbira motorjev je krojena tako po željah nedeljskih voznikov (1-litrski trivaljnik z močjo 65 ali 75 konjev) kot tudi adrenalina željnih (2-litrski TSI v različici GTI premore 200 konjev), zgodba zase pa so asistenčni sistemi, ki vožnjo naredijo varnejšo in udobnejšo. Pametni tempomat, ki deluje vse do 210 km/h in sam skrbi za varnostno razdaljo, samodejno parkiranje s pomočjo kamere, prepoznavanje utrujenosti voznika in zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev. Občutno nadgradnjo prinaša notranjost, ki spominja na avtomobile razred višje. Že na prvi pogled so materiali kakovostnejši, pestrost zagotavlja dvobarvna kombinacija, naprednost velik informacijski in večfunkcijski barvni zaslon na dotik, merilniki pa so po želji tudi digitalni. Povezljivost številnih aplikacij s prenosnimi telefoni pa se zdi kar samoumevna.

Šesta generacija pola je postala v avtomobilskih krogih merilo uspešnosti v izjemno konkurenčnem nižjem razredu. Seveda se zna zgoditi, da boste dejali, kaj pa je na njem tako posebnega, ko ga boste prvič zagledali. A ob izbiri prave kombinacije (motorja in menjalnika) vam obljubljamo, da vas čakajo podobni občutki kot pri ljubljenju z najdražjo. Sami smo izbrali 1-litrski TSI s 115 konji moči in samodejnim menjalnikom DSG. Volkswagen bi lahko kombinacijo tržil podobno kot na primer ponudnik telekomunikacijskih storitev svoj trojček: zmogljiva, prožna, varčna. Maksimalna hitrost blizu dvestotice bo lastnika navdala s ponosom, ki je na ravni očetovega, ko v živo prvič gleda svojega mulca na nogometni tekmi in ta žogo brcne v gol, menjalnik pa s prestavnima ušesoma za volanom poskrbi, da smo med vožnjo lahko še bolj aktivni. Pa še poraba s povprečjem pod 6 litri je takšna, da bodo še zeleni od veselja skakali v zrak. Je pa zanimivo, da sta kljub množični gonji na ceniku še vedno tudi dva dizla, ki naj bi prestala tudi prihodnje najstrožje teste čistosti. Novost je motor na zemeljski plin.

P. S.: Sedaj tudi za nas ni več dileme: virus ljubezni bo vse močnejši!