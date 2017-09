Györkös Žnidarjeva je v izjavi po srečanju, ki je na Brdu pri Kranju potekalo za zaprtimi vrati, izpostavila, da so varnostna tveganja prerasla meje ene države in da se je s temi izzivi mogoče soočiti le z učinkovitim sodelovanjem vseh držav v Jugovzhodni Evropi.

Koncept Integrativnega upravljanja notranje varnosti na Zahodnem Balkanu (IISG) so ministri podprli na zadnjem srečanju na Brdu aprila 2016. Z njim so razširili pobudo za boj proti terorizmu v regiji še na dve pomembni področji notranje varnosti, torej resno in organizirano kriminaliteto ter varnost meja, je pojasnila ministrica in dodala, da je nova pobuda IISG prejela široko podporo.

Ključni cilj te pobude je oblikovanje regionalnega sodelovanja, ki bo učinkoviteje podpiralo države Zahodnega Balkana pri prenosu standardov EU na področju policijskega dela, varovanja meja in boja proti najnevarnejšim grožnjam notranji varnosti, s tem pa prispevalo k izboljšanju varnostne situacije v regiji, je še pojasnila Györkös Žnidarjeva.

Projekt bo po njenih besedah finančno podprla tudi Evropska komisija, ki naj bi pokazala veliko razumevanja za potrebe regije.