Po podatkih policije je 73-letni moški huje poškodovan, dobil je poškodbo prsnega koša, 46-letnik ima zlomljen gleženj, 43-letnik pa je lažje poškodovan.

Kasneje so posredovali tudi gorski reševalci, ki so jim na kraju nudili prvo pomoč. Huje poškodovanega 73-letnega moškega so z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, 46-letnega poškodovanca pa so reševalci odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Tretjemu poškodovanemu so pomoč nudili v splošni ambulanti v Kobaridu.