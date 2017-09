Vrhovno sodišče ZDA je junija posredovalo v pravnem kaosu, ki je nastal zaradi predsednikove prepovedi vstopa državljanom sedmih in potem le šestih muslimanskih držav. Trumpu je dalo delno zeleno luč za prepoved ter se odločilo, da bo oktobra odločalo o tem, ali je njegov ukaz o prepovedi sploh zakonit oziroma v skladu z ustavo.

Po junijski odločitvi vrhovnega sodišča, ki je iz prepovedi poti v ZDA izločilo državljane Irana, Sudana, Jemna, Libije, Somalije in Sirije, ki imajo dokazljive prave družinske vezi z ameriškimi državljani ali imetniki zelene karte, so se sodni spori začeli na novo. Zvezno sodišče je razveljavilo razlago Trumpovih pravnikov na pravosodnem ministrstvu, da dedki, babice, tasti in tašče, bratranci ter sestrične ne sodijo med tesne družinske člane.

Sodišče bo o ustavnosti prepovedi odločalo oktobra

Vlada se je pritožila na prizivno sodišče, ki jim je v četrtek dalo novo košarico in sedaj napovedujejo pot do vrhovnega sodišča, ki bo oktobra tako ali tako odločalo o sami ustavnosti prepovedi in se bo odločilo verjetno šele, ko bo rok trajanja ukaza že potekel. Za begunce velja 120 dni prepovedi, za državljane šestih držav pa 90 in čas teče od junija.

Prizivno sodišče je menilo, da pravosodno ministrstvo nima argumentov za to, da prepove obisk starim staršem in drugim prej omenjenim, pa tudi delavcem, ki imajo zaposlitev pri ameriškem delodajalcu, študentom in predavateljem, skratka skoraj vsem, ki želijo v ZDA. Prizivno sodišče je prav tako dovolilo prihod vsem beguncem, ki imajo potrdilo ameriških agencij in teh je okrog 24.000.