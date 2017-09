Pri nas ljudje ne kadijo tako, kot kadi ta moški! Ne več. Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje videl med ustnice zataknjeno cigareto, ki bi potrpežljivo čakala, da roke opravijo, kar imajo opraviti. Pri nas je čas za kajenje in je čas za delo. In je prostor za kajenje in je prostor za delo. Naši kadilci vse redkeje kadijo med hojo, kaj šele da bi kadili med delom. Naši kadilci s cigareto v ustih že dolgo ne potiskajo vozičkov proti letališkim stavbam, kakor tudi ne menjajo akumulatorjev in ne sestavljajo švedskega pohištva. V naših delovnih sobah je kajenje prepovedano. Morda si š