Predsedništvo in stališča o »moralni avtoriteti«

Prepričan sem, da je aktualna polemika o tem, kaj pomeni biti »moralna avtoriteta«, kdo od političnih funkcionarjev je in naj bo to, kako in zakaj naj bo to, predvsem pa, koliko je ideja ali koncept moralne avtoritete že vsebovan v ustavni določitvi in ustavnem duhu institucije Predsednika Republike, usmerjena k napačnim poudarkom in neposrečeno odstira to vprašanje. Četudi samo vprašanje ni nepomembno. Kot ni nepomembno misliti pojem »moralna avtoriteta«. (A da ne bo nesporazuma: najbližje mojemu prepričanju je javno objavljeno razmišljanje Matevža Krivica o tej temi, objavljeno v polemiki z dr. Borisom Vezjakom v Dnevniku.)