Paradoks razumevanja vloge nogometnega selektorja je v prastari resnici, da smo selektorji vsi in, kar je še pomembneje, vsak zase. Zato ima Srečko Katanec dva milijona svetovalcev, učiteljev, posnemovalcev, občudovalcev, sovražnikov. Oznak je še mnogo, gre za posel, ki v državah s prevlado ali vsaj vladavino iger z žogo od nekdaj pomeni vse: denar in odgovornost, slavo in ponižanje, javnost dela ter zasebnega življenja in tako naprej. Problem Slovenije je, da se v najbolj javni pozornosti podvrženemu športu javnost povsem odmika na spletne strani in v njihove rubrike za hvalo