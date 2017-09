Qarabag Agdam (Azerbajdžan) 12,28 Azerbajdžanski nogometni klub iz Agdama igra svoje tekme v Bakuju. Agdam je namreč vse od vojne za Gorski Karabah mesto duhov, v katerem praktično ni življenja. Tudi drugače so spopadi med Azerbajdžanci in Armenci veliko vplivali na razvoj tega leta 1951 ustanovljenega kluba, ki sicer od osamosvojitve Azerbajdžana ves čas igra v prvi državni ligi. Ostali so brez denarja, skoraj razpadli… Največji premiki v klubu so se zgodili leta 2008, ko je kot trener prišel v klub Gurban Gurbanov in postavil temelje za dolgoročno delo. Od takrat so bili štirikrat prvaki Azerbajdžana in štirikrat so osvojili državni pokal. Zadnje tri sezone so se uvrstili v skupinski del lige Evropa, letos pa so se po zmagi nad Köbenhavnom uvrstili v skupinski del lige prvakov, kjer bodo igrali s Chelseajem, Atleticom iz Madrida in Romo. Kljub veliki pomoči države in pokroviteljev nimajo previsokega proračuna in ne predragih nogometašev. Še najdražji je naturalizirani Brazilec, vezist Richard Almeida, ki ga nogometna spletna stran transfermarkt ceni na 1,5 milijona evrov.

Maribor (Slovenija) 14,00 Najdražji igralec Maribora je poškodovani Luka Zahovič (1,4 milijona evrov), ki še nekaj tednov ne bo igral, kar seveda pomeni, da je po oceni nogometnih menedžerjev Maribor pravzaprav najcenejše moštvo v ligi prvakov. Toda ali ni ravno v tem smisel nogometa malih moštev? Maribor, sicer 14-kratni prvak Slovenije, bo s tekmami v predtekmovanju in v skupini lige prvakov, kjer igra s Spartakom, Liverpoolom in Sevillo, zaslužil več, kot je vrednih 27 igralcev, ki jih v kader šteje transfermarkt. To pa tudi ni kar tako.

Apoel Nikozija (Ciper) 18,40 Tommy Oar je avstralski reprezentant, zvezni igralec, ki ga lahko kupite pri Apoelu iz Nikozije za kakšnih 1,5 milijona evrov. A pri otočanih ne izstopa, v prvi postavi je še pol ducata nogometašev s podobno ceno, z vseh koncev sveta. Apoel ima nekaj denarja, ima pa tudi tradicijo: kar 26-krat so bili prvaki Cipra, 21-krat so bili pokalni prvaki… V tej sezoni so četrtič v skupinskem delu lige prvakov (v sezoni 2011–2012 so prišli med osem najboljših). Izločili so praško Slavijo in porazili težko premagljive Real Madrid, Borussio Dortmund in londonski Tottenham.

Basel 1893 (Švica) 48,35 Mohamed Elyounoussi je norveški napadalec maroških korenin, ki je najdražji igralec švicarskega prvaka z ocenjeno vrednostjo 4,75 milijona evrov. Basel ima sicer pet igralcev, ki so vredni več kot 4 milijone evrov. Švicarski prvak je eden najpomembnejših evropskih klubov (nastal je že leta 1893), iz njegovih barv so konec koncev nastale barve nogometnega kluba Barcelona. Basel je bil švicarski prvak 20-krat, 12-krat pa je osvojil tudi nacionalni pokal. V Evropi so največ dosegli v sezoni 1971/1972, ko jih je na poti v polfinale izločil Celtic iz Glasgowa.

Celtic Glasgow (Škotska) 57,80 Najdražji igralec zelenih je Anglež Patrick Roberts, desni bočni, ki ga cenijo na 7,5 milijona. Za pet milijonov pa lahko od njih odkupite malijskega Francoza Mousso Dembeleja, ki je sicer poškodovan. Pri deteljicah je še nekaj zelo dragih nogometašev, kar pa je seveda za velikana, za klub, ki je pisal zgodovino nogometa, tudi prav. Od leta 1887, ko je klub ustanovil irski brat marist Walfrid, so bili kar 48-krat škotski prvaki. V sezoni 1966/1967 so bili evropski prvaki, v sezoni 1969/1970 pa je bil od njih boljši le Feyenoord.

Olympiacos Pirej (Grčija) 75,25 Grški napadalec ali vezist Konstantinos Fortounis je največ, kar imajo v svojem moštvu. Vreden je devet milijonov evrov. Rdeče-beli so bili ustanovljeni leta 1925 in potem so osvojili kar 44 naslovov grških prvakov (prvič v sezoni 1930/1931), še 27-krat pa so bili pokalni prvaki Grčije. Manj so bili uspešni v Evropi, sedemkrat so se uvrstili med 16 v ligi prvakov, v sezoni 1998/1999 pa med najboljših osem. Letos so na poti v skupino, v kateri igrajo še Sporting Lizbona, Barcelona in Juventus Torino, izločili Rijeko z dvema zmagama.

CSKA Moskva (Rusija) 77,70 Rusi v zadnjem času manj vlagajo v svoja moštva, tako kot preostale bogate države. In podobno je z moskovskim vojaškim velikanom. Njihov najdražji igralec je branilec brazilskih korenin Mario Fernandes, ki ga cenijo na 16 milijonov evrov, sledi mu Adam Dzagojev, ki je vreden 13 milijonov. CSKA, ki se je letos uvrstil v skupino, potem ko je kot neprvak izločil švicarski Young Boys, je eden najuspešnejših ruskih in sovjetskih klubov. V Rusiji so bili prvaki šestkrat, v Sovjetski zvezi sedemkrat, v Evropi so leta 2005 osvojili pokal UEFA.

Feyenoord Rotterdam (Nizozemska) 96,70 Največji zvezdnik nizozemskih prvakov je Danec Nicolai Jörgensen, ki je na nogometni borzi ocenjen na 13 milijonov evrov. Zanimivo, za deset milijonov dražja ekipa Ajaxa se ni uvrstila v skupinski del lige prvakov. Rdeče-belo-črni so bili ustanovljeni leta 1908. Nizozemski prvaki so bili 15-krat, 12-krat so osvojili pokal. Leta 1970 so postali tako evropski kot svetovni prvaki, ko so premagali argentinski Estudiantes iz La Plate. Dvakrat so osvojili tudi pokal UEFA, kot se je nekoč imenovala liga Evropa.

R.S.C. Anderlecht Bruselj (Belgija) 99,05 Bruseljski klub se je letos okrepil z Robertom Beričem, ki je vreden 4,5 milijona evrov, klub pa ima tudi dražje igralce. Recimo Leandra Dendonckerja, 22-letnega belgijskega reprezentanta, za katerega hočejo 15 milijonov evrov. Modro-beli klub, ki je bil ustanovljen leta 1908, je bil kar 34-krat prvak Belgije in devetkrat pokalni zmagovalec, ima pa nekaj pomembnih uspehov tudi v Evropi. Dvakrat so osvojili nekdanji pokal pokalnih prvakov in enkrat pokal UEFA. Dvakrat so osvojili evropski superpokal. V skupini igrajo s PSG-jem, Celticom in Bayernom.