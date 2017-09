Več kot 23 let je bila poročena z uspešnim avtorjem muzikalov. Žalujoča vdova je poiskala pomoč psihologa. Dal ji je nepričakovan napotek: »Dobivajte se z moškimi! Seksajte!« Ni vedela, kaj početi s tem nasvetom. Od zadnjega zmenka je minilo že veliko časa.

Pri 21 letih se je dobila z moškim, s katerim se je pozneje poročila. Kako naj zdaj še spozna koga drugega? Po letu dni je vendarle sledila predlogu terapevta. Prijavila se je na spletno stran za zmenke. Osemnajst let in veliko moških pozneje je o svojih izkušnjah napisala knjigo, na podlagi katere je broadwaysko gledališče Westside uprizorilo muzikal z naslovom Curvy Widow (Postavna vdova). Predstava je doživela presenetljiv uspeh.

»Dandanes se ne pripoveduje več zgodb o priletnih ženskah, ki iščejo ljubezen in imajo močno spolno slo,« pravi skladateljica Drew Brody. »Nihče ne piše muzikalov za več kot 50- in 60-letne ženske,« dodaja igralka Nancy Opel, ki igra glavno vlogo. »Za kaj takega moraš biti nor ali pijan.« Odkriti in odprti avtobiografski pripovedi je očitno uspelo nagovoriti newyorško gledališko občinstvo, piše časnik Welt. Po uprizoritvi je neka starejša gledalka Goldmanovi zaupala, da se boji spolnosti.

»Predlagala sem ji obisk dobrega ginekologa in nakup vibratorja,« se spominja danes 68-letna avtorica. Avanture je niso pripeljale do ponovne trajne zveze. Trenutno se srečuje s šesterico moških, pet jih je poročenih. Nima moralnih zadržkov sestajati se z moškimi, ki skačejo čez plot. »Če je starejši kot 60 let, se njegova žena ne smeji več njegovim šalam, seks je ne zanima, on pa noče več na poti domov skočiti po mleko,« pravi.