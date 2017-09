Ambasada Gavioli, kultni slovenski prostor elektronske glasbe, ponovno stoji v negotovem položaju. Ekipa Fetch The Vibe, ki je program vodila dve desetletji, se bo z januarjem 2018 umaknila iz sveta zabavne industrije. Do konca leta bodo organizirali še nekaj dogodkov, med drugim lahko jutri prisluhnete Svenu Väthu. Konec meseca poletje zaključujejo z duom Pan-Pot, oktobra pa jo bo ponovno obiskal Richie Hawtin.

V svojem delovanju so v klub pripeljali velikane elektronske glasbe kot so Carl Cox, Sven Väth, Richie Hawtin, Solomun, Fat Boy Slim, Armin Van Buuren, Paul Kalkbrenner, Luciano,.. z njo pa sta zrastla tudi znana slovenska DJ-ja Umek in Valentino Kanzyani. Za prepoznavnost v Evropi so naredili veliko, saj Gavioli slovi kot klub s posebno energijo in zvestimi poslušalci.

Ambasada, katere načrt je leta 1995 izdelal italijanski arhitekt Gianni Gavioli, ki naj bi ga navdihnili tudi pravljica Alica v čudežni deženi in Shakespearova zgodba Romeo in Julija, se je že večkrat soočala s situacijo, da bo morala ugasniti svoje luči. Trenutni lastnik objekta je Mercator, ki poslopje od leta 2008 daje v najem.

Kot je ob prodaji leta 2008 za Mladino dejal Denis Papič, takratni tiskovni predstavnik Ambasade Gavioli, Slovenija izgublja »tudi v svetovnem merilu pomemben center popularne glasbe.« »Tudi v okoliških državah podobne institucije, vendar se je ob dogodkih v Ambasadi razvila posebna subkultura, saj gre za institucijo, ki tudi v smislu informiranja nekaj ponuja, ne pa samo, da pobira denar«.

Glede na to, da se je institucija vsakič znova izvila iz krize, bo tudi tokrat verjetno vzniknilo nekaj novega. Vprašanje je le, ali bo njen namen ponovno služil le pobiranju denarja.