Zaposlitvene rešitve Nefiks vabijo v svoje vrste motivirane mlade iskalce zaposlitve do 29. leta, ki želijo brezplačno pridobivati znanje v družbi in si s tem povečati možnosti, da dobijo službo. Projekt bodo jeseni izvajali v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru in Tolminu, rok za prijavo pa je do 25. septembra 2017. Delavnice se bodo začele v začetku oktobra, končale pa tretji teden v decembru.

Na intenzivnem usposabljanju bodo udeleženci naredili karierni načrt, s pomočjo e-Nefiksa bodo ovrednotili vrednost svojih kompetenc na trgu dela, CV obogatili z infografikami in odpravili napake, ki jih počnejo na zaposlitvenih razgovorih. Naučili se bodo tudi, kako skleniti avtorsko, podjemno ali pogodbo o osebnem dopolnilnem delu, na kaj biti pozorni, če ob tem prejemajo druge socialne transferje, tisti pa, ki bodo svoje priložnosti iskali v nevladnih organizacijah, bodo skupaj z njimi razvijali tržne aktivnosti. Delodajalcem, s katerimi se bodo povezovali v projektnih petkah, bodo bolj zanimivi tudi s pridobljenim znanjem excela in postavljanja spletnih strani.