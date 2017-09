Katalonski voditelji po odločitvi sodišča vztrajajo, da bodo referendum izvedli, kot je bilo načrtovano, torej 1. oktobra. Le nekaj ur zatem je katalonski parlament sprejel tudi drugi sporen zakon, s katerim opredeljuje pogoje za prehod v neodvisno katalonsko republiko. Ta naj bi začel veljati, če se bodo Katalonci zanjo odločili na omenjenem referendumu. Rajoy vztraja, da je regionalni parlament s sprejetjem referendumskega zakona zagrešil »nevzdržno dejanje neposlušnosti«, napovedal pa je tudi, da bodo tamkajšnji voditelji za nezakonito dejanje odgovarjali. Špansko ustavno sodišče je regionalne referendume o neodvisnosti razglasilo za protiustavne že leta 2014, v Kataloniji pa te razsodbe ne upoštevajo, ker mu odrekajo legitimno pristojnost nad njihovo pokrajino. Jordi Turull, tiskovni predstavnik katalonske vlade, je tudi tokrat zavrnil vsa madridska opozorila in osrednjo vlado obdolžil, da uvaja prikrito izredno stanje. Dodaj je, da bodo referendum izvedli, ne glede na to, kakšne bodo razmere, ker je to njihova obveznost do Kataloncev.