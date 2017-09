Keysova in Stephensova za krono v New Yorku

V finalu ženskega dela odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku bosta zaigrali domačinki Madison Keys in Sloane Stephens. Obe sta v polfinalu premagali rojakinji, Keysova je bila s 6:1 in 6:2 boljša od CoCo Vandeweghe, Stephensova pa je s 6:1, 0:6 in 7:5 premagala Venus Williams.