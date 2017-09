Za Mehiko, Gvatemalo, El Salvador, Kostariko, Nikaragvo, Panamo in Honduras so izdali opozorilo pred cunamijem. Potres so čutili tudi v prestolnici Mexico City – stavbe so se tresle, ljudje pa so v paniki bežali na ulice. O morebitnih žrtvah in gmotni škodi še ni poročil.