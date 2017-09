Minule dni so vozniki v prestolnici v času jutranje in popoldanske konice tarnali nad ljubljanskimi cestami, ki niso požirale prometa. Največje težave, ki so jih zaznali tudi ljubljanski policisti, so bile na Bleiweisovi, Tivolski, Roški, Šmartinski in tudi na deloma zaprti Gosposvetski cesti. Omenjene ulice so tudi sicer bolj obremenjene, ta teden pa so k povečanju prometa svoje dodali še začetek šolskega leta in nekatere prometne zapore.

Težave na Roški cesti, kjer so bile razmere najslabše v ponedeljek, so vozniki pripisali zapori Hradeckega ceste, kjer občina