Andrej Osterman, ki je načelnik generalštaba postal 14. oktobra 2014, dober mesec kasneje pa ga je vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor postavil za generalmajorja, ima precej več podpore v opoziciji kot v koaliciji, čeprav ga je v prvih dneh svojega vladanja nastavila prav ta.

Ne čudi torej, da je generalmajor Osterman dva dni po julijskem sestanku strokovnega sveta za spremljanje in usklajevanje izvedbe ključnih naložb na obrambnem ministrstvu kar v telefonskem pogovoru z medijskim portalom, ki je s SDS lastniško povezan, potarnal, da so na ministrstvu preglasovali njegov predlog za oborožitev osemkolesnikov oziroma predlog generalštaba za dokument identifikacije investicijskega programa (DIID). Obrambno ministrstvo je nato načelnika generalštaba postavilo na laž, saj so sporočili, da je Osterman na sestanek v resnici prinesel dva, ne zgolj enega predloga za DIID: »Pri odločitvi za najsprejemljivejši predlog nikakor ne moremo govoriti o preglasovanju načelnika, temveč o soglasni podpori ustreznejšemu predlogu med strokovnima predlogoma, ki so ju pripravili na generalštabu SV«.

Po televiziji SDS obveščal javnost Osterman je, ko je za Nova24TV konec julija govoril o po njegovo preglasovanem dokumentu, govoril tudi, kaj so v vojski vanj zapisali. »Predlagali smo, da je vsako vozilo, ki je opremljeno s 30-milimetrskim topom, oboroženo tudi s protioklepnim sistemom, ki tako postane učinkoviteje v primeru, da pride do soočenja z oklepnimi vozili. Načrt smo celovito predstavili, tudi sam sem ga ves čas glasovanja odločno zagovarjal, a očitno naše ideje niso bile v skladu z načrti ministrstva«. Že pred časom smo na generalštabu preverili, ali je spletni portal omenjene televizije pravilno povzel pogovor s prvim vojakom države. Tiskovni predstavnik SV Simon Korez je avtentičnost Ostermanovih besed potrdil. Na obrambnem ministrstvu pa Ostermanovim besedam niso namenjali posebne pozornosti: »Za svoje javne izjave je odgovoren načelnik generalštaba. Ministrstvo jih ne želi komentirati.«

Parlamentarni odbor zaprt za javnost Minulo sredo je o osemkolesnikih in o njihovem naročanju želel spregovoriti tudi parlamentarni odbor za obrambo. Predsednik odbora Žan Mahnič (SDS) je sejo zaprl za javnost, čemur je zaradi želje po transparentnosti naročanja osemkolesnikov oporekalo obrambno ministrstvo. Ne glede na to, da je javno o vsebini DIID prvi (za Nova24TV) spregovoril prav Osterman, je sklicujoč se na zaupnost DIID, tudi sam predlagal za javnost zaprto sejo odbora.