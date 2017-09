»Gre za približno 16.000 posojil, pri katerih bi valuto spremenili iz švicarskih frankov v evre,« pravi predsednica združenja Frank Alja Pestar. Interventni zakon, ki so ga pripravili pravni strokovnjaki dr. Ciril Ribičič, Boštjan M. Zupančič in dr. Franc Grad, bi zajel posojilne pogodbe, sklenjene v obdobju med leti 2000 in 2010, in je širši od podobnega hrvaškega zakona. Zajel naj bi namreč vse kredite v švicarskih frankih – že odplačane in konvertirane kot tudi še aktivne ter tudi tiste, katerih terjatve so bile prodane. Na kakšen način bodo predlog zakona vložili v DZ, v združenju ne vedo. Če zakon ne bo sprejet, pa razmišljajo o iskanju pravice na evropskem sodišču za človekove pravice ali pa vložitvi kolektivne tožbe.