Preiskovanje domnevne akademske nepoštenosti nekdanje profesorice s FDV Karmen Erjavec je dobilo novo dimenzijo: profesorja s FDV, akademik Slavko Splichal in Marko Milosavljević, sta rektorju Univerze v Ljubljani Ivanu Svetliku predvčerajšnjim poslala protestno izjavo, v kateri sta ga opozorila, da univerzitetna komisija za etična vprašanja (KEV) »ne želi razčistiti očitanih nepravilnosti in sumov.«

»Napad na FDV«

Splichal in Milosavljević sta se seje komisije – v ločenih razgovorih – udeležila 24. avgusta. Predsednik komisije, profesor s strojne fakultete Janez Možina, ju je povabil, ker sta bila leta 2015 med prijavitelji s FDV, ki so trdili, da je Erjavčeva verjetno falsificirala nekatere znanstvene raziskave. Navajala je denimo intervjuje z otroki, ki naj bi ji govorili o pornografiji, pa z otroki, ki naj bi bili spočeti v medvojnih posilstvih v Bosni in Hercegovini. Za poznavalce obeh področij so izjave otrok neverjetne. Govorila naj bi tudi s slovenskimi uredniki in novinarji na položajih, ki v resnici ne obstajajo, ter s predsedniki političnih strank, ki so pozneje opozorili, da domnevnih intervjujev za Erjavčevo sploh nikoli niso dali. Erjavčeva v svojo obrambo trdi, da je raziskave res opravila, a je izvorno gradivo in posnetke intervjujev že zavrgla.

Namesto da bi etična komisija preiskala zadevo in skušala pridobiti vsaj posredne dokaze, pa »je njen predsednik (sejo) zlorabil za neposredne napade in obtožbe na račun FDV, katedre za novinarstvo in naju osebno«, sta v izjavi zapisala Splichal in Milosavljević.

»Obravnavi informacij in razlogov, zakaj so določene navedbe v člankih dr. Karmen Erjavec sporne in utemeljujejo sum kršitve akademske oziroma znanstvene poštenosti, je bilo posvečenega malo časa,« sta zapisala. »Še tista pojasnila, ki so nama bila dovoljena oziroma sva jih tako rekoč izsilila, je predsednik KEV z očitno nejevoljo hitro prekinil in jih poskušal relativizirati, češ da za noben sum očitane nepoštenosti ne obstajajo zadostni dokazi in da je bila s to prijavo povzročena škoda ugledu Univerze v Ljubljani.« Predsednik KEV je sejo zlorabil tudi za poskus »pojasnjevanja« primera z nekakšno teorijo zarote zoper dr. Karmen Erjavec, opozarjata profesorja.