»Vedeli smo, da bo beg glede na profil in dogajanje uspešen. Za konec sem skušal prihraniti čim več energije. Na predzadnjem vzponu je šlo na polno. Trudil sem se ostati spredaj. Na žalost mi je na zadnjem klancu zmanjkalo moči. Več ni šlo,« je slovenski kolesar Matej Mohorič (UAE Emirates) opisal zaključek osemnajstega dne španske Vuelte, potem ko je bil znova eden od glavnih akterjev 18-članske ubežne skupine. Slovenski junak sedme etape je v cilj tokrat pripeljal štirinajsti. Zmago je vpisal Belgijec Sander Armee (Lotto Soudal), ki je bil od kolesarja iz Podblice hitrejši za slabe tri minute. Vodilni Chris Froome je po dnevu slabosti drugouvrščenemu Vincenzu Nibaliju vrnil milo za drago in prednost znova povečal za 21 sekund. In še to: Primož Roglič (LottoNL – Jumbo) je na dirki po Veliki Britaniji v vožnji na čas zasedel 12. mesto. V cilj je prišel 25 sekund za zmagovalcem in klubskim kolegom, Nizozemcem Larsom Boomom. Jan Tratnik je zasedel 26. mesto (+0:49).

Vuelta, 18. etapa (169 km): 1. Armee (Bel, Lotto Soudal) 4,09:39, 2. Lucenko (Kaz, Astana) +0:31, 3. Visconti (Ita, Bahrain-Merida) +0:46, 14. Mohorič +2:49, 62. Polanc (oba UAE Emirates) +19:38, 157. Novak (vsi Slo, Bahrain-Merida) +25:00, skupno: 1. Froome (VB, Sky) 72,03:50, 2. Nibali (Ita, Bahrain-Merida) +1:37, 3. Kelderman (Niz, Sunweb) +2:17, 35. Mohorič +1,29:49, 40. Polanc +1,40:43, 106. Novak +3,21:19.