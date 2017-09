Posebni zakon lex Mercator, ki ga je vlada spomladi sprejela po hitrem postopku, da bi preprečila morebitno Agrokorjevo izčrpavanje slovenske trgovske družbe, je po oceni izrednega člana uprave Gregorja Planteua prinesel pozitivne učinke.

Varovalke pred izčrpavanjem vzpostavile že banke

Neposredno izčrpavanje družbe sta oteževala že dogovor o prestrukturiranju dolgov, ki ga je Mercator sklenil z bankami upnicami, še preden je bil prodan Agrokorju in pogodba o prodaji družbe. Oba dokumenta vključujeta številne zaveze in omejitve pri poslovanju z družbami v Agrokorjevi lasti, Mercator pa ščitita pred neposrednim izčrpavanjem. »Zakon je te zaveze še okrepil in pomembno posegel v tok dogodkov. Na več ravneh deluje preventivno, hkrati je preprečil določen posredni in neposredni pritisk na Mercator, omogočil pa je tudi, da smo lahko zavzeli konkretno stališče in s pogajanji dosegli boljše pogoje za družbo,« je povedal Planteu, ki ga je sodišče na podlagi predloga vlade imenovalo za izrednega člana uprava. Za obdobje od 8. maja do 8. avgusta so po ugotovitvah Planteua vsi posli med Mercatorjem in Agrokorjem ter z njimi povezanimi družbami ustrezali načelom vestnosti, gospodarnosti in verodostojnosti, slovenska družba pa pri nobenem od njih ni bila prikrajšana oziroma kakorkoli oškodovana.

Trimesečno poročilo, ki ga je pripravil Planteu, kaže posle krovne družbe Mercator, ne vključuje pa poslov Mercatorjevih hčerinskih družb s Skupino Agrokor. Lex Mercator namreč velja le v Sloveniji. Razliko v obsegu poslovanja lahko poenostavljeno ponazorimo z višino prihodkov od prodaje. Medtem ko jih je v prvem polletju letošnjega leta slovenski Mercator dosegel 657 milijonov evrov, jih je celotna skupina ustvarila 1,15 milijarde evrov.

V prvih sedmih mesecih letošnjega leta je slovenski del Mercatorja pri Skupini Agrokor, ki od okoli 150 družb, med drugim vključuje Jamnico, Ledo, Zvijezdo in PIK Vrbovec, nabavil za 18,65 milijona evrov blaga. To v celotni vrednosti nabave predstavlja 2,9 odstotka. Največ blaga, v višini 8,3 milijona evrov, je v obravnavanem obdobju Mercatorju dobavil hrvaški proizvajalec mesa PIK Vrbovec, sledi pa mu Ledo z dobavo sladoledov v višini 3,6 milijona evrov.

Podatki o nabavnih cenah primerljivega blaga dokazujejo, da so te do nepovezanih podjetij primerljive z nabavnimi cenami do povezanih oseb, torej Skupine Agrokor. Podatkov, ali denimo Jamnica brezalkoholne pijače Mercatorju dobavlja po višjih cenah kot konkurenčnim trgovskim verigam (ob predvidevanju o enakih količinah, plačilnih rokih…), pa Planteu nima na voljo.