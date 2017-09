Vlagatelji so bili zaskrbljeni tudi zaradi stopnjevanja napetosti med Severno Korejo in ZDA. Severna Koreja ozemlju ZDA še naprej grozi z raketami dolgega dosega in poudarja svoje neomajno stališče, da bo nadaljevala razvoj jedrskega orožja. Tudi odzivi Trumpa so nekajkrat vznemirili vlagatelje. Konec meseca so se strasti na političnem prizorišču umirile. K temu so pripomogli tudi na prvi pogled bolj spravljivi toni, posledično pa so se navzgor odbile tudi ameriške borze. K pozitivnemu razpoloženju v zadnjih avgustovskih dneh so pripomogle tudi objave o rasti BDP, ki je pri treh odstotkih presegel pričakovanja.

Zagotovo pa ni bilo dolgočasno niti pri prevzemih, kar je prav tako prispevalo k pozitivnemu razpoloženju. Gilead Science, ki sodi med vodilne biotehnološke družbe in proizvaja zdravila za hepatitis C in HIV, je objavil 12 milijard težko prevzemno namero. Tokrat si želijo prevzeti Kite Pharma, razvojno biotehnološko podjetje, ki razvija napredna tarčna onkološka zdravila. Namera je povečala zanimanje vlagateljev za celotno biotehnološko panogo, ki je bila v zadnjem času precej zapostavljena in trenutno kotira pod svojim zgodovinskim povprečjem. Zelo solidne novice prihajajo tudi iz panoge tehnologije, kjer podjetja iz segmenta polprevodnikov dosegajo rekordne rezultate in višajo napovedi za naprej. Po napovedih bo Apple 12. septembra predstavil nov model iphona, kar bi lahko pomenilo tudi nekaj novega vetra v tehnologiji.