Je še čas za alternativo?

Zakaj država ne sklene pogodbe za zgraditev drugega tira z gospodom prof. dr. Jožetom Duhovnikom, ki ponuja najcenejšo izgradnjo dvotirne proge od Kozine do Kopra po njegovem načrtu? Kot mi je ostalo v spominu, bi za to potreboval tri leta, stala pa naj bi 750 milijonov. Udarite v roke, izročite mu denar in podpišite. Seveda pa ne pozabite navesti, kaj se zgodi, če bi bila pogodba kršena. Vse, denimo zamujanje rokov, kvaliteta izgradnje, slabši materiali (razteznostni koeficienti) itd., gre v škodo prevzemnika izgradnje in njegovih izvajalcev. Če bi jim seveda bila krivda dokazana. Vse to bi morali povrniti iz svojih žepov. Zato pa morajo pred podpisom dokazati, da so finančno zmožni za tako tveganje.