Brali smo v medijih, da Hrvaška računa na več kot 300 milijonov evrov evropskih sredstev za most na Pelješcu, več kot 100 milijonov evrov za plinski terminal na Krku in še in še. Ali bodo naši gospodje na vrhu res mirno gledali, kako se sosedje norčujejo iz nas, da zavez ne bodo spoštovali, smetano pa bi imeli? Če se bo to zgodilo, bodo tudi druge članice EU ugotovile, da EU obstaja samo za črpanje sredstev. Verjemite mi, da bomo le tako dosegli spoštovanje sklepov arbitraže. Pri denarju se vse neha.

Anton Potočnik, Dobrova