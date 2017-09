»Tak prostor bi potreboval samo ograjo,« je prepričan Ljubljančan. Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so v odgovoru na pobudo zapisali, da je postavitev pasjega parka na območju Novih Jarš že v njihovem načrtu. V sodelovanju s četrtno skupnostjo Jarše ga bodo uredili prihodnje leto. Lani so na občini uredili ograjeni pasji park ob koseškem stanovanjskem naselju Bratov Učakar, tako da so za zdaj ljubljanskim lastnikom psov na voljo trije pasji parki. Ob koseškem je zelenica, namenjena pasji igri in druženju, urejena še ob Vilharjevi cesti za Bežigradom in Pesarski ulici v Štepanjskem naselju. Pasje sprehajališče na vogalu Vilharjeve in Železne ceste je veliko približno 900 kvadratnih metrov in so ga uredili v sklopu urejanja bližnjega Severnega mestnega parka. V vseh treh ograjenih parkih se lahko psi gibljejo brez povodca, glavna dolžnost lastnikov pa je, da pobirajo iztrebke svojih ljubljenčkov in jih odlagajo v ustrezne koše.