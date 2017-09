»Prepričani smo namreč, da bo usmerjanje iz linearnega v krožno gospodarstvo v prihodnje pomembno vplivalo na celotno družbeno ureditev in na spremembo naše miselnosti. Če se bomo naučili rabiti in porabiti manj, stvari uporabiti večkrat in še naprej sledili načelom delitvene ekonomije, bomo zmagovalci mi in naše okolje,« so zapisali na občini, kjer bodo konferenco dopolnili s posebnim projektom CHAIRity – dajte mu še eno priložnost. Občane namreč pozivajo, da podarijo stare in odslužene stole, ki jih bodo nato skupaj s štirimi osnovnimi šolami in v sodelovanju z društvom Smetumet obnovili. Stari stoli v novi preobleki bodo kot dober primer krožnega gospodarstva del scenografije na konferenci. Decembra bodo nato stole na posebnem dogodku prodali, izkupiček pa namenili v dobrodelne namene. Kdor želi odslužen stol podariti, ga lahko do 25. septembre prinese v Zbirni center Snage na Povšetovi ulici. Odprt je od torka do sobote med 11. in 18. uro.