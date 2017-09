V Nemčiji pa javnost in pristojne športne organizacije še naprej zahtevajo tudi kriminalistično preiskavo, ki naj jo sproži tožilstvo. Nemški huligani so v petek v Pragi med drugim zmotili minuto molka v spomin na dva umrla češka nogometaša, uporabili pirotehniko in ob golu za 2:1 njihove reprezentance vzklikali nacistične parole.

Nemški selektor Joachim Löw in številni reprezentanti so javno obsodili takšno obnašanje navijačev, predsednik nemške zveze Reinhard Grindel pa je že napovedal strožje kontrole pri prodaji vstopnic na tekmah po Evropi, kjer nemški huligani v večini primerov brez težav pridejo do dragocenega koščka papirja.