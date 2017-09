Sejemsko vzdušje bo v soboto tudi na vrtu kavarne Slovenskega etnografskega muzeja (SEM), kjer bo med 10. in 18. uro potekal SEM fair – ustvarjalni sejem. Sobotna umetniška tržnica na Bregu in tudi ustvarjalni sejem pred Kavarno SEM bosta potekala do predvidoma 21. oktobra, še nekoliko dlje, do 19. novembra, bo ob nedeljah na Bregu bolšji sejem. Čeprav je bilo sprva predvideno, da bo Artish shop na Gornjem trgu deloval le še to in prihodnjo soboto, so konec minulega meseca sporočili, da so dodali še pet dodatnih terminov – 23. in 30. septembra ter 7., 14. in 21. oktobra. Tako kot to soboto bodo tudi ob prihodnjih terminih stojnice z unikatnimi izdelki na Gornjem trgu postavljene med 9. in 18. uro.