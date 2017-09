Izbranega kandidata bodo zaposlili za nedoločen čas in za polni delovnik. V javnem zavodu so zapisali, da k sodelovanju vabijo aktivnega, ustvarjalnega, mobilnega, dobro informiranega mladinskega delavca z vizijo in izkušnjami. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, morajo kandidati znati slovensko in najmanj en tuji jezik, obvladati delo z računalnikom, poznati mladinski sektor ter tehnike in metode dela z mladimi. Kandidati morajo imeti najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi, visokošolsko univerzitetno izobrazbo ali magistrsko izobrazbo po drugi bolonjski stopnji. Mladi zmaji prijave zbirajo do vključno nedelje, 10. septembra.