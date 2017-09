Policisti so v petek zvečer ustavili avto v britanskem kraju Wilmslow. V njem sta bila dva človeka: dekle in moški. Oba sta bila alkoholizirana. Njen avto, hrošča, je vozil nogometni zvezdnik Wayne Rooney, menda zato, ker dekle ni bilo zmožno voziti. Oba so priprli in po plačilu varščine izpustili. On je ostal brez vozniškega dovoljenja, v žep pa so mu potisnili še poziv k sodniku, grozi mu več tisoč funtov kazni. Ona, spletna starleta, je hitro odhitela k rumenim novinarjem in začela pripovedovati zgodbo, kako sta z nogometašem deset ur pila vodko in prošek ter se malo mečkala. Ona je zaslovela, njemu se je dokončno podrl svet.

Nekaj dni kasneje ga je njegov novi šef Ronald Koeman, trener nogometnega kluba Everton, opozoril, da je to zadnji prekršek, ki mu ga bo spregledal: če bo še kdaj pijan, ga bodo odpustili. Zadeva je tako resna, da se je Rooneyju v bran postavil celo legendarni glasbenik Rod Stewart, rekoč, da je Rooney super fant in legenda nogometa, njegov prispevek v angleškem nogometu pa neprecenljiv: »Naredil je pač eno napako, zato ga še ne smemo obsojati.«

Primerjava z ostrostrelcem Napak pa je bilo očitno že več. Pred nekaj meseci so britanski tabloidi poročali, da je nekdanji kapetan nogometne reprezentance v dveh urah v igralnici zapravil pol milijona funtov: večino za ruleto, nekaj malega za pijačo. Lani so objavili fotografije s prijateljeve poroke, na katerih je bil nogometaš tako pijan, da sta ga morali podpirati dve dekleti. V Manchestru so ga redno videvali v pubih, ko je pil litre piva in se spogledoval z dekleti. Menda je bil reden gost javnih hiš. Navadno se je do zdaj vedno, kadar so ga ujeli pri neprimernem vedenju, opravičil. Zdaj je tiho. Kar verjetno pomeni, da je zmešnjava njegovega življenja hujša, kot je bila prej. Kako tudi ne. Iz Manchester Uniteda, kjer je bil zvezda, se je vrnil v rodni klub Everton, kjer je z devetimi leti začel igrati nogomet. Čeprav je pri 31 letih njegova nogometna kariera že v zatonu, je prestop očitno hud udarec za njegov ego. V enem od tabloidov so to opisali, kot če bi se vojak, ki je bil v Afganistanu ostrostrelec, vrnil v normalno življenje.