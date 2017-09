Popovič stavi na učinkovitost

Kandidat za predsednika države bo tudi koprski župan Boris Popovič, ki je včeraj pred koprsko upravno enoto pozdravil množico svojih podpornikov, ki so ga pričakali z aplavzom in oddali podpis za njegovo kandidaturo. Popovič bo sicer kandidiral s podporo svoje stranke Slovenija za vedno, s katero namerava tudi na parlamentarne volitve prihodnje leto. Podpore drugih političnih strank ne želi, računa pa na podporo pomembnih županov, podjetnikov in drugih posameznikov. »Vsi, ki me poznajo, tudi tisti, ki me ne marajo, mi ne morejo očitati, da nisem delaven in da nisem uredil stvari, ki sem jih obljubil. Predsednik države ima lahko velik vpliv, samo če to hoče. In v Sloveniji je treba urediti veliko stvari, moramo biti učinkoviti in ljudem zagotoviti standarde, ki jih zaslužijo,« pravi Popovič. Presenetil je z napovedjo, da bo imel umirjeno kampanjo, saj je bil do zdaj znan po ostrih in mestoma škandaloznih pristopih. »Vedno sem ravnal svojim letom primerno,« je pojasnil. Verjame v zmago, kot resnega protikandidata pa jemlje samo sedanjega predsednika Boruta Pahorja. tt