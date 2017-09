Podjetnik Marjan Batagelj se v nakup cerkljanskega turizma podaja načrtno. Na vertikalni črti Postojna–Cerkno–Jezersko želi turizem graditi na naravnih danostih in v krajih, odmaknjenih od vsakdanjega kaosa. Če Postojna ponuja kraški svet in stik z morjem, Jezersko alpski svet in dostop do visokogorja, bi Batagelj s Cerkljansko v svojo ponudbo dodal še predalpski svet z bogato arheološko dediščino, smučiščem, za zdaj slabo izkoriščenim termalnim izvirom in bližino Idrije. »Odmaknjenost Cerknega je za sodobne trende v turizmu prednost,« meni Batagelj.