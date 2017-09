Ameriškim zveznim državam ob Mehiškemu zalivu po uničujočem orkanu Harvey grozi že nov orkan, Irma. Irma je že dosegla peto, najvišjo stopnjo na lestvici orkanov. Glede na hitrost vetra, ki dosega 300 kilometrov na uro, je to najmočnejši orkan v zgodovini meritev in kaže, da bo škoda zelo velika. Veter povzroča tudi zelo visoke valove.

Padcu delniških indeksov v Aziji so v sredo dopoldan sledile tudi evropske delnice, vendar so se sredi dneva evropski indeksi vrnili v zeleno območje. Za vlagatelje, ki se ne ozirajo na vse te nevarnosti, je vsekakor pomembno, kaj bo povedal Mario Draghi; v četrtek bo najverjetneje natančneje predstavil pričakovano zmanjšanje količine odkupa obveznic.

V torek je ameriški indeks Dow Jones izgubil 234 indeksnih točk (-1,07 odstotka) in končal pri 21.753 indeksnih točkah. Vrednost sta izgubila tudi S&P 500 in Nasdaq, ki sta trgovalni dan končala pri 2.457 (-0,76 odstotka) in 6.375 (-0,93 odstotka) indeksnih točkah. Nemški indeks Dax se sredi tedna giblje v bližini 12.195 indeksnih točk oziroma približno 72 indeksnih točk nad torkovo zaključno vrednostjo (+0,6 odstotka). Indeks Ljubljanske borze se sredi tedna giblje okoli 818 indeksnih točk, kar je približno 5 točk nižje kot v torek. Delnice Krke, Zavarovalnice Triglav in Cinkarne prispevajo k porastu indeksa, medtem ko delnice Gorenja, Intereurope in Petrola skrbijo, da indeks vztraja v rdečem območju.