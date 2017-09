Eric T. Schneiderman in Bob Ferguson, pravosodna ministra ameriških zveznih držav New York in Washington, sta sprožila plaz tožb proti vladi zaradi ukinitve programa DACA, ki je od leta 2012 stotisočem ilegalnih priseljencev, ki so v ZDA prišli pred dopolnjenim 16. letom, omogočal bivanje in delo. Predsedniški odlok Baracka Obame jim je namreč zagotavljal pridobivanje dveletnega obnovljivega dovoljenja in jih tako varoval pred morebitno deportacijo v države, ki jih niti ne poznajo, ker so jih ilegalni priseljenci večinoma pripeljali v »obljubljeno deželo« v najbolj rosnih letih in jih zdaj tam imenujejo sanjači (dreamers).

Po navedbah raziskovalnega centra Pew je bilo ob sprejetju programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) v ZDA okoli 1,7 milijona ilegalnih priseljencev, ki bi se lahko zatekli pod njegov varovalni dežnik. Po podatkih ameriške službe za državljanstvo in priseljence (USCIS) jih je za priseljeniški status v okviru DACA do lanskega poletja zaprosilo 844.931, dovoljenje za delo in bivanje pa jih je od tega dobilo 88 odstotkov. Prošnjo so zavrnili malo več kot 60.000 prosilcem, nekaj več kot 43.000 pa jih je še čakalo na odločitev omenjene službe. Ta tudi navaja, da je več kot polovica ilegalnih priseljencev, ki je zaprosila za začasna dovoljenja, prebivala v Kaliforniji in Teksasu. Obama je skušal konec novembra program za ilegalce, priseljene v otroških letih, razširiti na podobnega, ki bi zajel starše, ilegalno živeče v ZDA pred letom 2010, z otroki, ki so ameriški državljani oziroma v ZDA zakonito živijo. Ta njegov poskus so spodkopali republikanski guvernerji 26 zveznih držav s tožbami vse do vrhovnega sodišča.