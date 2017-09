Na javni razpis Mestne občine Ljubljana za oddajo gostinskega lokala v Zajčji dobravi se je odzval le en ponudnik. Z lokalom v krajinskem parku Zajčja dobrava si želi upravljati družba, ki jo je lastnica Mirjana Šulek ustanovila 25. avgusta letos in ji nadela ime Zajčja dobrava. V ponudbi je pojasnjeno, da gre za projektno družbo, ki je bila ustanovljena s ciljem razvijanja te lokacije. Družba je ponudila mesečno najemnino v višini 1500 evrov, kar je 40 evrov več od zahtevane najemnine.

Vodja občinskega oddelka za ravnanje z nepremičninami Simona Remih je ob odpiranju ponudbe pojasnila, da bo občina zdaj preverila vsebino ponudbe. Zanimalo jo bo, kakšen program je družba načrtovala za lokal v Zajčji dobravi, kakšna vsebina se bo izvajala, katera bo ciljna skupina gostov in kako bo ta program popestril ponudbo v Ljubljani oziroma na območju Zajčje dobrave. V roku petnajstih dni bodo ponudnika obvestili o morebitnem izboru. Remihova je poudarila, da ima župan pred dejanskim podpisom najemne pogodbe pravico kadarkoli ustaviti postopek brez odškodninske odgovornosti.

Občina lokal in zemljišča okoli njega oddaja brez opreme, kar pomeni, da bo bodoči najemnik moral na lastne stroške zagotoviti opremo in urediti lokal. Časa, da to stori, bo imel šest mesecev. V času do odprtja lokala bo občina najemnika oprostila plačevanja najemnine. Toda najemnik bo moral najpozneje v šestih mesecih od prevzema ključev lokal odpreti, zahtevajo na magistratu.

Lokal v Zajčji dobravi že nekaj časa ne deluje. Občina je prejšnjemu najemniku, družbi Zajčja, najemno pogodbo odpovedala konec marca 2015, nepremičnino pa je nato v svojo posest znova dobila marca lani. Sodelovanje s prejšnjim najemnikom so po podatkih oddelka za ravnanje z nepremičninami končali zaradi neplačevanja najemnine, kar je »sovpadalo tudi z nerednim obratovanjem lokala«, so dodali. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je najemnika za Zajčjo dobravo sicer poskušal najti že na dveh razpisih (junija in septembra lani), vendar niso dobili niti ene prijave. vbr