Na junijski razpis, s katerim so v javnem podjetju Ljubljanski potniški promet (LPP) iskali ponudnika, ki bo zagotovil nov električni turistični vlakec, potem ko je zeleni urban marca zgorel, sta pravočasno prispeli dve ponudbi. V javnem podjetju so se odločili za dražjo. Novo električno vozilo bo zagotovila celjska družba Setekar, ki je ponudila vlakec za 415.200 evrov, medtem ko je ljubljansko podjetje Exprum oddalo ponudbo za vlakec v vrednosti 364.800 (oba zneska brez DDV).

Kot so pojasnili v Javnem holdingu Ljubljana (JHL), v okviru katerega deluje LPP, je samo ponudba družbe Setekar izpolnjevala vse razpisne pogoje. »Pri pregledu ponudbe ponudnika Exprum smo ugotovili, da ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev, ki jih je naročnik postavil v tehničnih specifikacijah,« so zapisali v ljubljanskem javnem holdingu. Podjetje Exprum je ponudilo vlakec nizozemskega proizvajalca Soiso; vlakec ni imel zahtevanega štirikolesnega pogona, namesto želenih šestero vrat jih je imel na drugi prikolici le petero, proizvajalec pa tudi ni predložil ustreznih referenc, s katerimi bi dokazal, da je do zdaj že izdelal tri električne vlakce s štirikolesnim pogonom in visokonapetostnim pogonskim sistemom.

LPP očitke o prirejenem razpisu zavrača V LPP so zato izbrali drugo ponudbo, ki je tudi izpolnjevala vse razpisne pogoje. Turiste bo torej med ljubljanskimi znamenitostmi v prihodnje prevažal električni vlakec nemškega proizvajalca, družbe Sightseeing Trains Rügen. Že kmalu po objavi javnega razpisa je sicer eden izmed morebitnih kandidatov za javno naročilo podjetju LPP očital, da razpisni pogoji ustrezajo nemškemu proizvajalcu. »Iz tehničnih zahtev za električni vlakec je razvidno, da je naročnik dobavitelja izbral že vnaprej; gre za nemškega proizvajalca Sightseeing Trains Rügen. (…) Nedopustno je, da naročnik določa vse tehnične podrobnosti in natančne zmogljivostne parametre, kot da bi vlak sam projektiral, in kot da ne bi nobena druga rešitev enakovredno ustrezala namenu rabe predmeta, ki ga naroča,« je bil eden od očitkov. V JHL so očitke že takrat ostro zavrnili in zagotovili, da je bila dokumentacija pripravljena v skladu s predpisi. Zdaj so dodali še, da so se za oddajo ponudbe zanimali najmanj trije ponudniki – zastopniki italijanskega, nizozemskega in nemškega proizvajalca vlakcev – vsem so odgovorili na vsa vprašanja, poleg tega niso prejeli pritožbe niti na razpisno dokumentacijo niti na končni izbor ponudnika.