Idilična alpska planota z edinstvenim pastirskim naseljem znova žanje rekorde. V družbi Velika planina so namreč na planino prepeljali že več kot 53.000 potnikov, čeprav znaša letno povprečje zadnjega četrt stoletja do konca avgusta 32.000 prepeljanih potnikov.

»V primerjavi z lansko sezono, ki je bila prav tako rekordna, imamo več kot 20-odstotno rast števila obiskovalcev,« ne skriva zadovoljstva direktor družbe Velika planina Leon Keder. Pravi, da se velikokrat pogovarja z domačimi in tujimi turisti ter ugotavlja, da so Veliko planino prepoznali kot prijeten turistični biser, ki ga brez pomislekov postavijo ob bok najbolj znanim turističnim ciljem v Sloveniji. »Odlični rezultati so odraz trdega dela celotnega kolektiva zaposlenih v družbi Velika planina,« pohvali Keder vse zaposlene, ki so se v zadnjih letih trudili tako na področju promocije kot izboljšanja ponudbe in infrastrukture.

110 voženj na dan Vodja obratovanja Andrej Potočnik, ki skrbi za varnost in brezhibno obratovanje žičniških naprav, pravi, da letos nihalne žičnice kar nekaj dni niso ustavili niti za nekaj minut. Razloži, da lahko nihalka v eni uri opravi deset voženj, kar pomeni, da opravijo v najbolj obiskanih dneh okoli 110 voženj na dan. To je 176 kilometrov v dolžino in 94,6 kilometra premagane višinske razlike. Redna vzdrževalna dela opravljajo vsakodnevno, vsak dan tudi pregledujejo stanje naprav, zato je vožnja z nihalko in sedežnico varna, zagotavlja Potočnik. Dodaja, da si želi, da bi bil obisk vsako leto večji, saj želijo v prihodnje naprave nadomestiti z novejšimi, ki bodo sprejele še več potnikov. Velika večina obiskovalcev obišče Veliko planino z nihalko, ki vozi že od leta 1964. Iz doline jih na planino pripelje v pičlih petih minutah in je prav posebno doživetje predvsem za otroke ter tuje goste, katerih obisk se je letos povečal za več kot 60 odstotkov. Največ tujih obiskovalcev prihaja iz Francije, Nemčije, Italije pa tudi z Nizozemskega, iz Izraela in preostalih evropskih držav. Vse bolj planino obiskujejo tudi obiskovalci z onstran luže. Gostje prihajajo iz Združenih držav Amerike, Kanade, azijskih držav, kot sta Kitajska in Japonska, pa tudi iz Rusije jih je vse več, povedo na planini. Znatno povečanje obiska opažajo tudi v kampu Alpe pod Veliko planino, kjer je obiskovalcem na voljo pet lesenih alpskih hišic. Do konca avgusta jih je obiskalo več kot 1200 gostov z vsega sveta, največ iz Francije, Nemčije, z Nizozemskega, Češkega in iz Italije. Vse več je tudi domačih obiskovalcev, ki si želijo uživati v naravi in iščejo najbolj skrite kotičke doline Kamniške Bistrice, ki skriva več naravnih in kulturnih znamenitosti. A večina jih, kot je povedala Karmen Orehek z recepcije, v kampu prenoči le enkrat.

Privlačne novosti Poleg naravnih lepot so na planino med poletjem obiskovalce zvabljale tudi številne prireditve in novosti. V zadnjih desetih poletnih sobotah si je kar nekaj obiskovalcev Veliko planino ogledalo z lokalnim turističnim vodnikom. Triurni vodeni ogled se je vsako soboto začel na Gradišču, najvišji točki Velike planine, in vodil obiskovalce mimo krav ter pastirskih stanov do muzejske Preskarjeve bajte, kapele Marije Snežne in parlamenta, kjer se še danes radi zbirajo pastirji in poklepetajo. Jama Veternica jim je ponudila še nekaj prijetno hladnih temperatur in celo kakšno zaplato snega. Med prireditvami so bili najbolj obiskani Dan trniča in otroške delavnice Postani pastir za en dan pred Preskarjevo bajto. Posebno doživetje je bilo tudi že 21. tradicionalno tekmovanje harmonikarjev na Zelenem robu, na katerega se je prijavilo rekordnih 63 tekmovalcev.