Na celjskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Jaki Ulčniku iz Bistrice ob Sotli, osumljenemu umora pred dvanajstimi leti v Bosni in Hercegovini, kjer je z lovsko puško z daljnogledom v glavo ustrelil 38-letnega Milenka Pernavo. Veliki senat je najprej odločal o izločitvi povzetka zapisnika z zaslišanja Jožeta Ulčnika, očeta obtoženega Jake Ulčnika, iz kazenskega spisa. Ta proti sinu ne želi pričati, kar je je tudi njegova zakonska pravica. Zaradi tega se je iz sojenja že izločila prejšnja sodnica Mojca Turinek, kazenski spis pa je bil dodeljen novi predsednici senata Ingrid Lešnik.

Ta je včeraj tožilko Marinko Čakš, obtoženega Ulčnika in njegovega zagovornika Aleša Novaka seznanila s tem, da je povzetek zapisnika o tem, kaj je o obtoženem povedal oče, še vedno v spisu. Zato je povprašala vpletene, ali bodo morda zahtevali izločitev celega senata. Tožilka je presojo o tem prepustila senatu, odvetnik in tudi obtoženi Ulčnik pa sta dejala, da po njunem izločitev senata ni potrebna. Ulčnik pa je dejal le, da svojih sorodnikov »ne želi vpletati«. Senat je nato po posvetu sprejel sklep, da se ne bo izločil, predsednica pa je razpisala nove datume sojenja v novembru, ko bodo zaslišali še nekaj prič.

Ulčnik je žrtev zadel brez težav

Spomnimo, da Ulčniku obtožnica očita, da je 22. marca 2005 zgodaj zjutraj v kraju Vitina v Bosni in Hercegovini z razdalje skoraj 48 metrov z lovsko puško v glavo ustrelil Milenka Penavo, ki se je takrat pri vhodnih vratih hiše ravno poslavljal od svoje žene. Pernava je bil takoj mrtev. A Učnik krivdo za očitano dejanje zanika. Zanika tudi, da je ukradel lovsko puško, s katero je bil storjen ta kruti zločin. A se je izkazalo, da jo je ukradel znancu Dragu Gmajniču, ki je bil že zaslišan in je potrdil, da mu je bila puška ukradena. In da mu jo je Ulčnik poskušal ukrasti že enkrat pred tem, vendar ga je pri tem zalotil. Kot je junija na sodišču dejal izvedenec za balistiko Franc Sablič, je morilec kljub temu, da ni bil posebej izurjen, brez težav zadel svojo žrtev s takšne razdalje in bi lahko zadel tudi do 150 metrov oddaljeno tarčo, saj gre za zelo natančno lovsko puško. Ulčnik sicer že prestaja 30-letno zaporno kazen zaradi umora brata Jožeta in poskusa umora bratovega dekleta junija 2005, torej po umoru, ki naj bi ga zagrešil v Bosni. A so tamkajšnji organi pregona dolgo tavali v temi, preden so prišli na sled Ulčniku. Ta naj bi se Pernavi maščeval, ker ni hotel sodelovati pri izvršitvi kaznivih dejanjih, h katerim naj bi ga Ulčnik nagovarjal. Ulčnik je takoj po dejanju puško odvrgel v bližnje grmovje in se odpeljal nazaj v Slovenijo.