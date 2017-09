Hokejski klub Olimpija bo v novi zimi sodeloval v alpski ligi. Za delovanje članskega moštva bo odštel dobrih 500.000 evrov, kar je za petino višji proračun, kot ga bodo vložil pri državnih prvakih na Jesenicah.

Olimpija cilja na dvojno krono

Predsednik kluba bo vsaj do konca koledarskega leta ostal nekdanji hokejist Tomaž Vnuk. Kot smo že poročali, bo generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes počakal še nekaj mesecev, preden se bo zavihtel na čelo kluba. Slovenske železnice so s klubom podpisale enoletno pogodbo o sodelovanju za 150.000 evrov, pokrile pa bodo tudi vse stroške varnostne službe za domače tekme in potovanja na tuje. Mestna občina bo prispevala 220.000 evrov, župan Zoran Janković pa je uporabil svoja poznanstva v gospodarstvu in Olimpiji obljubil še dodatnih 100.000 evrov. Tako visokega proračuna propadla HDD Olimpija vsaj v zadnjih treh letih ni imela, ker v mestu očitno ni bilo širšega politično-gospodarskega interesa za preživetje obubožanega kluba, ki je tekmoval v najvišjem regijskem tekmovanju. Če bi največja sponzorja pred letom dni tako široko odprla denarnico, bi v Ljubljani še vedno spremljali ligo EBEL.

Tomaž Vnuk bo v Tivoliju razmeroma udobno vladal, saj se očitno ne bo ubadal z zamujanjem plač, kar je bila dolgoletna praksa v ljubljanskem hokeju. V pisarni po profesionalni pogodbi delata generalni sekretar Dušan Lepša, ki bo skrbel tudi za mladinsko ekipo, in administratorka Renata Zajc. Mestna občina bo prispevala za plače trenerjev v mlajših kategorijah, prav tako bo zagotovila ugodne cene najema ledenega igrišča. Janković je dejal, da že v treh letih pričakuje vrnitev v ligo EBEL, čeprav je treba poudariti, da HK Olimpija doslej ni bila v nikakršnih kombinacijah za omenjeno tekmovanje, saj je vodstvo lige prejšnjemu pravnemu subjektu pod imenom Olimpija zamrznilo status za dve leti.

In tekmovalni cilji? Trener Andrej Brodnik nima veliko izkušenj z vodenjem članskega moštva. V zgodovino se je zapisal kot edini trener, ki se z Olimpijo v sezoni 2005/06 ni uvrstil v finale državnega prvenstva. Brodnik pravi, da si v novi sezoni želi dvojne domače lovorike, prvi uradni preizkus pa bo že ta konec tedna, ko bo v Celju pokalno tekmovanje. Olimpija na obeh dosedanjih pripravljalnih tekmah na Madžarskem ni delovala spodbudno. Glede na finančni vložek bi lahko imela kakovostnejšo zasedbo, vendar je Vnuk pojasnil, da se je prehitro končal prestopni rok. Nosilci igre bodo Robert Kristan, Andrej Hebar, Boštjan Groznik in Gal Koren, brez starejših hokejistov pa povprečna starost moštva znaša zgolj 21 let. Prioriteta je drugoligaška alpska liga, ki se na tivolskem ledu proti prvaku Rittnu začenja prihodnjo sredo. Brodnik pravi, da so cilji najvišji, a je pozneje pojasnil, da to pomeni zgolj uvrstitev v končnico.

Nad projektom članskega moštva, za katerega so odprli tudi družbo z omejeno odgovornostjo, bo bdel Vnuk, ki mora paziti, da se ne ponovi scenarij iz zadnjih petnajstih let, ko sta v mestu pod težo dolgov propadla kar dva kluba in so se upniki obrisali pod nosom. Ob koncu leta 2016 je društveni sklad sedanje Olimpije po javno dostopnih podatkih znašal dobrih 32.000 evrov.