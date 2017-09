V ponedeljek se bo na otoku Vis uradno začelo snemanje filma Mamma Mia! Here we Go Again, nadaljevanja muzikala iz leta 2008 z glasbo skupine Abba in romantično zgodbo, v kateri so se kresale iskre med Meryl Streep, Colinom Firthom in Pierceom Brosnanom.

Prvi del produkcijske ekipe je na Vis prišel že avgusta in tako s kopnega kot z morja zaprl dostop do zaliva Barjoška, kjer bo potekalo snemanje, nato pa začel graditi sceno. Zvezde filma bodo na Vis začele kapljati te dni, skupno bo na otoku med snemanjem okoli 700 članov ekipe, in to brez statistov. Hollywoodska srenja bo spala v vilah, luksuznih zasebnih apartmajih ter hotelih v mestih Vis in Komiža, zakupili pa so prav vsa prosta mesta. Meryl Streep bo menda bivala v Splitu, na Vis jo bo vsak dan vozil helikopter. Tako se vsaj govori, čeprav uradnih izjav na to temo ni, ker so vsi vpleteni po pogodbah zavezani strogi molčečnosti.

Prinesli bodo denar, a tudi dvig cen Da bo hrvaški otok igral fiktivni grški otok Kalokairi, je postalo znano že v začetku poletja, od takrat dalje pa Vis in z njim mesto Komiža, kjer leži zaliv, redno nastopa kot tisti otok, ki je izmaknil nadaljevanje Mamma Mie! grškemu otoku Skopelos, kjer so snemali prvi del. Hollywoodski producenti so se tako odločili, ker Hrvaška tujim snemalnim ekipam povrne 20 odstotkov finančnih sredstev, ki jih vložijo v snemanje v njihovi državi, Grčija pa to počne samo v primeru domačih produkcij. Medtem ko se Grkom toži po Meryl Streep & Co., Hrvati ugibajo, kakšna bo prihodnost tega hrvaškega otoka s 3500 prebivalci po Mamma Mii!. Prebivalci Visa, kot je videti po nekaterih njihovih izjavah, niso najbolj navdušeni. Največja tuja produkcija na Hrvaškem doslej, ki naj bi po pričakovanjih stroke državi prinesla 30 milijonov kun, bo na vsakodnevno življenje, vsaj tako se bojijo nekateri, imela tudi negativne učinke. Že tako polno zasedene turistične zmogljivosti v poletni sezoni bodo po letu 2019 zaradi muzikala verjetno pokale po šivih, pričakovati pa je tudi dvig cen v trgovinah, restavracijah in na nepremičninskem trgu, in to celo do 50 odstotkov.

Turistično društvo Vis: Prostora je dovolj Direktorja Turističnega društva mesta Vis Iva Fiamenga snemanje Mamma Mie! in z njim prihod ogromne filmske ekipe ter naval turistov ne skrbi, ampak se tega kvečjemu veseli. Kot je povedal za Dnevnik, je samo mesto Vis do 1. septembra imelo 23.500 kopenskih turistov, kar je 4,5 odstotka več kot minulo leto, ne strinja pa se, da je dopustnikov na otoku Vis že tako preveč. »Treba je imeti v mislih, da je na otoku 4000 razpoložljivih postelj, medtem ko je število prebivalcev pozimi 3500. V nekaterih krajih je to število glede na število prebivalcev nekajkrat večje, se bodo pa seveda vedno našli ljudje, ki se pritožujejo in jih vse moti.« Sedemsto ljudi, ki bodo delali pri filmu, bodo, kot dodaja, zlahka namestili, snemanja filma pa prebivalci Visa tako rekoč ne bodo videli, ker bo potekalo na »ne preveč dostopnih lokacijah«. O zahtevah filmske ekipe Fiamengo ne more govoriti, ker »gre za strogo zaupne informacije in ni seznanjen s podrobnostmi«. Ko gre za podobo Visa po Mamma Mii!, je Fiamengo optimističen, čeprav se bodo učinki filma pokazali šele v sezoni 2019, saj bo film v režiji Ola Parkerja prišel v kino šele prihodnje leto. »Mislim, da bo film prinesel same pozitivne učinke, ker nas bodo ljudje glede na število postelj, ki jih imamo in so čez poletje že tako zasedene, obiskovali tudi spomladi in jeseni,« pravi, strategijo promocije otoka, na katerem bo prepevala in poplesavala Meryl Streep, pa bodo še izdelali, čeprav je že zdaj jasno, da bodo naredili multimedijski in tiskovni promocijski material o snemanju filma in lokacijah z opisom njihove dostopnosti in možnosti obiska.