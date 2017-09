Seveda so najemodajalci tisti, ki odločajo, koga bodo sprejeli v najem. Če vam torej uspe najti primerno sobo ali stanovanje in bi radi tam tudi ostali, si gotovo želite, da bi na najemodajalca naredili kar najboljši vtis. Kako, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Dober prvi vtis Prvi ogled najemniške nepremičnine ni pomemben samo zato, da jo vidite, ampak se ob tem tudi najemodajalci odločijo, ali ste jim všeč. Ne prikažite se nemarno oblečeni in se ne obnašajte neprijetno. Ogled jemljite kot razgovor za službo. Če ne boste naredili dobrega vtisa, vas bo najemodajalec zavrnil. Lahko si namreč misli, da boste tako neurejeni tudi s stanovanjem delali slabo.

Ne dajajte lažnih podatkov Če vas iz kakršnih koli razlogov mika, da bi nekoliko prikrojili svoje podatke – nikar. Spomnite se, da je najem kot razgovor za službo. Potencialni najemodajalci bodo zagotovo preverili, kdo ste in od kod prihajate, saj boste z njimi navsezadnje podpisali tudi najemno pogodbo – če ugotovijo, da ste prikrojili resnico, se od najema lahko kar poslovite.

Je kaj narobe? Povejte čim prej Dobro, najeli ste stanovanje ali sobo in se vselili. Čestitamo! Zdaj pa ste ugotovili, da kuhinjsko korito pušča ali pa hladilnik oddaja zelo čudne zvoke. Nikar ne čakajte in sporočite okvare najemodajalcu čim prej. Razen če ste kaj sami pokvarili ali razbili, seveda. V takem primeru boste morali poravnati škodo. Odlašanje s popravili lahko vodi v še večjo škodo, zato le telefon v roke, ko je kaj narobe.

Pomirjanje sostanovalskih sporov Imate težave s sostanovalcem v najetem stanovanju? Če ste izčrpali vse razumne načine za uskladitev in pomiritev (in s tem ne mislimo na puščanje pasivno-agresivnih sporočil problematičnemu sonajemniku), se obrnite na stanodajalca. Ta ima tudi vlogo mediatorja v tovrstnih sporih in lahko stanovalcu, ki ne upošteva pravil, v določenem roku pokaže vrata. Vsekakor pa je najbolje, da se v najemno stanovanje vselite z znano osebo.

Ni problematičen nered, temveč umazanija Nalaganje umazanije v stanovanju ne pomeni samo, da ga boste morali pred izselitvijo pošteno očistiti, temveč lahko lastnik tudi obdrži depozit za generalno profesionalno čiščenje. Nered stanodajalcev, ko pridejo preverit stanje svoje lastnine, ne moti toliko kot mesece dolgo neočiščeno stranišče, plast maščobe na kuhinjskem pultu ali madeži na preprogi. Zapomnite si, da je vaše začasno bivališče njihova permanentna lastnina – in nič ni bolj vredno razočaranja, kot videti svojo propadajočo lastnino.

Ne ignorirajte lastnikovih klicev Veliko razlogov je, da želi vaš najemodajalec govoriti z vami – od tega, da vam sporoči obisk vodovodarja, do ogleda morebitnih kupcev. In verjemite, ignoriranje sporočil ali telefonskih klicev nikakor ni na mestu. Komunikacija je še posebno pomembna, če imate finančne težave, zaradi katerih morda ne morete pravočasno poravnati najemnine. Soočenje je za obe strani veliko lažje kot izogibanje; navsezadnje se je mogoče o marsikaterem problemu pogovoriti in dogovoriti.