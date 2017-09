Tudi letos na kobariških trgih in ulicah pričakujejo več tisoč obiskovalcev, ki se bodo lahko poučili o zeliščih, nabiralništvu, rokodelstvu, sirarstvu, suhomesnatih izdelkih, sadjarstvu, vrtnarstvu, praženju kave, pivovarstvu in še čem.

»Gre za podporo malim lokalnim obrtnikom, da se spoznajo med seboj in predstavijo publiki. Lani smo našteli okoli tri tisoč obiskovalcev in podobno število gostov pričakujemo tudi letos. Največ bo zagotovo Slovencev – od Kopra do Nove Gorice in seveda iz doline Soče. Vsako leto opažamo tudi porast zahodnih sosedov in zaključenih skupin iz društev, ki organizirajo izlete z avtobusi,« je pojasnila Tatjana Humar iz LTO Sotočje - TIC Kobarid.