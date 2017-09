»Štiri mesece smo se pogajali in iskali skupne cilje. HK Olimpija se je prvenstveno ukvarjal z mlajšimi kategorijami. Vzgojo mladih domačih igralcev podpirajo tudi oni. Večno samo z domačimi sicer ne bo šlo, želja pa je, da bi vzgojili čim več svojih igralcev,« je na predstavitvi sodelovanja s Slovenskimi železnicami dejal predsednik zmajev Tomaž Vnuk.

Pogodbo je sklenjena za eno leto, a že potekajo pogovori o možnostih podaljšanja. Slovenske železnice naj bi v prihodnosti imenovale predsednika kluba; to naj bi postal Dušan Mes, generalni direktor podjetja. Je pa za zdaj postal član upravnega odbora kluba. »Odločili smo se, da gremo v zgodbo zelo pragmatično. Olimpijo bomo podprli, ko pa bomo stvari preučili, bo tudi prevzel vodenje kluba,« je o predvideni klubski predsedniški menjavi dejal pomočnik direktorja SŽ Miha Butara.

O zapletu s sklicem in preklicem skupščine kluba, na katerem bi moral podati odstopno izjavo, pa je Tomaž Vnuk, ki je (še vedno) predsednik kluba, na kratko pojasnil: »Zadnji občni zbor je bil odpovedan iz zelo preprostega razloga, ker sem podal odstopno izjavo, ki sem jo nato preklical. Podal pa sem jo, ker je bila želja, da že zdaj speljemo nekatere stvari, ki pa še niso bile zrele.«

Okvirni proračun pol milijona evrov

O finančni strukturi kluba je Vnuk razkril naslednje številke: člansko moštvo, ki je ločeno od drugih (mlajših) selekcij, ima proračun približno 500.000 evrov.

V SŽ bodo prispevali 150.000 evrov sponzorskih sredstev, pomagali pa bodo tudi s prevozi na gostovanja in pokrili stroške varovanja domačih tekem. Del finančnega načrta kluba je pomoč mestne občine. Kot je poudaril gostitelj današnje novinarske konference, župan Zoran Janković, bo mesto hokejskemu klubu SŽ Olimpija pomagalo na tri načine: z zagotovitvijo brezplačne uporabe igralnih površin, z zagotovitvijo plač za trenerje mlajših selekcij (ti postavki sicer veljata za vse mestne klube) ter še z 220.000 evri finančne podore za klubsko nastopanje v evropskem tekmovanju, kar naj bi nakazali še letos. Obljubil pa je, da bo do konca leta klub s 100.000 evri podprl še en, za zdaj še neimenovani sponzor.

»Finančna plat bo zagotovljena, prepričan sem, da bo sponzor skrbel za svoje ime. Predsednik kluba mora razumeti, da je treba v šport vlagati. Drugače se pa čudimo, da so otroci na računalnikih in še kakšnih substancah. Vesel sem, da se počasi klubi urejajo. Hvala Tomažu, ker je bil potrpežljiv, hvala tudi fantom. Prvi cilj, ki ga vidim jaz, je ta, da pridem na finalno tekmo z Jesenicami. Da bomo prvaki. In to ni pritisk. Samo rahla želja. Potem pa spet liga Ebel,« je napol v šali napol zares pričakovanja, povezana z zdaj najmočnejšim hokejskim kolektivom v mestu, strnil župan.

V klubu upajo tudi na čim večjo podporo s tribun; kot je dejal Vnuk, se bo Tivoli ob dobrih predstavah hitro napolnil. Ljubiteljem hokeja so sicer na voljo sezone vstopnice za 130 evrov, posamična vstopnica za tekmo bo stala 7,5 evra.