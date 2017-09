Diskriminacija in dvojna merila so poskrbela, da so Iranke močne povzdignile glas, saj so si navijačice iz Sirije, ki so v Teheran prišle spodbujat svoje nogometaše, tekmo lahko ogledale.

»Žalostno je, da si kvalifikacijsko tekmo iranske nogometne reprezentance lahko ogledajo le navijačice nasprotne ekipe,« je ob tem tiskovni agenciji ISNA dejala Fatemeh Hoseini. Parlament se bo s perečo tematiko ukvarjal po poletnih počitnicah, kot pravi Hoseinijeva, pa Iranke od športnega ministrstva pričakujejo »jasne odgovore«.

Iranke imajo v domovini veliko težav z ogledi športnih prireditev, saj kleriki temu odločno nasprotujejo. Svoja nazadnjaška stališča skrivajo z obrazložitvijo, da ženske ne smejo na stadion Asadi zaradi tega, ker je tam »možno slišati vulgarno vzklikanje moških navijačev«.

Vlada predsednika Hasana Rohanija je sicer proti prepovedi, ki je deležna hudih mednarodnih kritik, a proti strogim klerikom (zaenkrat) ne more nič. Športno ministrstvo že vrsto let načenja tematiko in želi uvesti t. i. družinski sektor, saj naj bi bil s tem dosežen nekakšen kompromis.