Slovenski košarkarji so skupinski del končali neporaženi. V svoji najboljši predstavi na evropskem prvenstvu so nadigrali Francoze in dosegli še peto zmago.

Da so Slovenci danes izredno razigrani, je dala slutiti že prva četrtina. Po izenačenem začetku je Slovenija z delnim izidom 7:0 povedla z 20:13. In čeprav je njena največja prednost znašala tudi osem točk, se je prvih deset minut končalo z vodstvom Slovencev z 28:22.

V drugi četrtini so se igralci selektorja Igorja Kokoškova še bolj razigrali. Poleg že razpoloženih Gorana Dragića in Luke Dončića je zablestel tudi Gašper Vidmar, ki je z lepim prodorom svoji ekipi zagotovil prednost plus 12. A s tem naleta Slovenije, ki ji je uspevalo prav vse, še ni bilo konec. V zaključku četrtine je prednost še povečala in na odmor odšla s kar 17 točkami prednosti (52:35).

Da bodo Slovenci celo tekmo odigrali na tako visokem nivoju, ni bilo za pričakovati. Slabe minute so se jim primerile v začetku tretje četrtine, ki so jo Francozi odprli z delnim izidom 9:1. Sledila je minuta odmora na zahtevo selektorja Kokoškova, po kateri so se njegovi varovanci znova preboudili in z izidom 10:0 v manj kot dveh minutah znova prišli na varno razdaljo. Vse bolj nervozni Francozi niso našli pravega orožja, kar se je odražalo tudi v njihovihg številnih izgubljenih žogah, posledica pa je bil njihov visok zaostanek, ki je ob vstopu v zadnji del znašal kar 26 točk.

V četrti četrtini so galski petelini še zadnjič poskusili priti do zasuka, pa čeprav se je ta zdel malo mogoč. Znova so napravili delni izid 7:0, ki ga je s prostima metoma uspel prekiniti šele Goran Dragić. A to sta bili tudi edini točki Slovencev v prvi polovici zadnje četrtine, zaradi česar je prednost Slovenije skopnela le na 12 točk. A do presenečenja le ni prišlo. Slovenci so v zaključku le zaigrali bolje in tekmo dobili s 95:78.

Naslednji tekmec Slovenije, za katero je bil danes z 22 točkami znova najboljši strelec Dragić, bo znan v nadaljevanju dneva oziroma po tekmah skupine B v Tel Avivu. Če Italija izgubi z Gruzijo (tekma se bo začela ob 16.30), bo naš tekmec Gruzija, če Italija zmaga, pa bo naš naslednji nasprotnik znan šele po večerni tekmi v Izraelu med Ukrajino in gostitelji. Slednji nimajo več možnosti za napredovanje, Ukrajina pa bi z zmago osvojila četrto mesto in se postavila na pot Slovenije do četrtfinala.