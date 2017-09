V sredo, 13. septembra 2017 med 10. in 18. uro bo v Centru Nova in v Knjižnici Velenje potekal Karierni sejem MojeDelo.com. Predstavilo se bo več kot 30 razstavljalcev, poleg tega pa organizator, največji zaposlitveni portal pri nas, pripravlja še karierna predavanja, psihometrična testiranja in svetovanje pri pripravi življenjepisov.

V Knjižnici Velenje bo prostor za karierna predavanja, kjer bodo v vodenih pogovorih sodelovali glavni akterji pri zaposlovanju v regij. Pripravili so tudi delavnice, na katerih lahko prvi iskalci zaposlitve izvedo, kako trg dela deluje in pridobijo ključne veščine, da uspešno vstopijo vanj. Za vse, ki trg dela že poznajo, bo na voljo tudi delavnica, na kateri se lahko vsi iskalci zaposlitve na hiter in učinkovit način naučijo priprave na zaposlitveni razgovor.

Ob istem času vam bo v Centru Nova Velenje na voljo več kot 30 razstavljalcev, pri katerih lahko najdete vašo novo zaposlitev. Kadroviki bodo iskali kandidate za delo iz področja administracije, financ, elektrotehnike, gostinstva, gradbeništva, računalništva, kemije, marketinga, proizvodnje, strojništva, logistike, trženja in zavarovalništva. Tudi, če vas premami le radovednost, da preverite kakšno vrednost imate na trgu dela, ste vabljeni, da se predstavite kadrovikom, ki iščejo kader iz savinjske, celjske in koroške regije.

Zaposlitveni svetovalci obiskovalcem svetujejo, naj že vnaprej raziščejo podjetja, ki bodo sodelovala na sejmu in tam iskala tudi nove kadre. »Izberite tista, ki vas najbolj zanimajo, preberite, s čim se ukvarjajo in katere profile zaposlujejo – ali iščejo kadre vašega ali sorodnega poklicnega profila. Ugotovite, kaj iščejo pri kandidatih in kaj je (glavni) razlog, da iščejo novega sodelavca,« pravijo in dodajajo, naj si ob tem pripravijo tudi svojo dokumentacijo, od življenjepisa in dokazil o formalnem izobraževanju do priporočil prejšnjih delodajalcev.

Med delodajalci, ki bodo na sejmu iskali potencialne nove sodelavce bodo Lek, Pošta Slovenije, Skupina Gorenje, odelo Slovenija, Spar, SIJ Ravne Systems in SIJ Metal Ravne, Lasertehnik Marfin, Unior in mnogi drugi.