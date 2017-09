Najlepša dežela naj bi bila Škotska

Bralci revije Rough Guide so izglasovali najlepšo državo na svetu: Škotsko. Divje plaže, stari, zapuščeni gradovi, nešteto jezer in otočki vseh velikosti so očarali še vsakogar, ki je stopil v to melanholično pokrajino. Izmed 20. držav pa se je visoko uvrstila tudi Slovenija, kar na 11. mesto. Zaradi svoje majhnosti, gora, gozdov, obale, starih mest in dobre hrane postaja ena izmed obiskanih turističnih destinacij.