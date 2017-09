Prvostopenjska sodba, ki opozarja na pravno praznino, neskladja z ustavo in diskriminacijo v slovenskih predpisih, je po pisanju Financ precedenčna in povsem drugačna od dosedanje prakse ZZZS. Na zavodu so sicer prepričani, da bodo s pritožbo uspeli in tako spremenili sodbo.

Sodba, po kateri gre lahko zdravstveni zavarovanec po storitev h komurkoli v Sloveniji, tudi samoplačniško, pa naj vseeno dobi povračilo stroškov od ZZZS, bi lahko imela, če bi obveljala kot dokončna, po oceni časnika zelo velik vpliv in bi lahko spremenila temeljna razmerja v slovenskem zdravstvu.

ZZZS mora vrniti 80 odstotkov cene zdravstvene storitve Krištof Zevnik, zobozdravnik s koncesijo, ki dela tudi za samoplačnike, je za Finance pojasnil, da v sporu z ZZZS nastopa kot bolnik in zavarovanec, ki plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje. "Pri tem pa ni pomembno, kakšno statusno obliko ima moj zdravnik, ali je čisti zasebnik ali ima koncesijo ali dela v javni bolnišnici ali zdravstvenem domu," je dejal. Leta 2015 se je Zevnik z napotnico odpravil k izvajalcu na odstranitev modrostnega zoba, ki ni imel sklenjene pogodbe z ZZZS za izvajanje zdravstvenih storitev. Takšno odločitev je sprejel zaradi dolgih čakalnih vrst v javnem zdravstvu. Plačani račun in izvid je Zevnik oddal ZZZS, ki pa mu je povrnitev stroškov zavrnil, pri tem pa se skliceval na pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja in zakonodajo. Zevnik je vložil tožbo, ki jo je sredi junija tudi dobil. ZZZS mora Zevniku tako vrniti slabih 111 evrov, kar znaša 80 odstotkov cene, ki jo za to storitev krije obvezno zdravstveno zavarovanje.