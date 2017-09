Vendar se kultura higiene ni ustavila s papirjem. Že pred časom je dosegla naslednjo stopnjo: umivanje namesto brisanja je novi moto za najbolj intimno področje osebne nege. Ta novi način razmišljanja, ki ga spodbuja naraščajoča priljubljenost straniščnih školjk s prho, spreminja svet.

Revolucionarna toaletna higiena Medtem ko se nekaterim zamisel o stranišču s funkcijo pršenja in zračnega sušenja (kot na primer straniščna školjka s prho Sensia Arena družbe Grohe) še vedno zdi rahlo nenavadna, je v drugih kulturah umivanje z vodo po uporabi stranišča tako običajno, kot umivanje rok. Straniščne školjke s prhami so še posebno priljubljene v Aziji. Na Japonskem, na primer, predstavljajo 80 odstotkov stranišč. Tudi v Evropi, kjer trend narašča proti petim odstotkom tržnega deleža, vedno več potrošnikov ne uporablja več toaletnega papirja. In to z dobrim razlogom - saj je voda najbolj naravno čistilno sredstvo. Tak način ni samo bolj higienski, ampak je tudi prijaznejši do kože.

Udobnejša in bolj higienična od običajnih straniščnih školjk Straniščne školjke s prho veljajo za mnogo bolj udobne kot običajne straniščne školjke. Po uporabi stranišča majhne pršilne roke s celo paleto nastavljivih vrst curkov omogočajo temeljito čiščenje s toplo vodo. Odvajanje vonja in toplo zračno sušenje ponujata maksimalno osebno udobje. Napredne tehnologije zagotavljajo bolj svež, čistejši in prijetnejši občutek kot uporaba toaletnega papirja ali mokrih robčkov, kar omogoča boljšo, čistejšo izkušnjo. Vrsta, intenzivnost, temperatura in položaj curka vode kot tudi vrste curka in način čiščenja se lahko individualno prilagodijo. Straniščno školjko s prho Grohe je mogoče nastaviti s pomočjo aplikacije na pametnem telefonu - pametne nastavitve, ki jih uporabniki cenijo. Poleg tega straniščne školjke s prho niso le prijetne za uporabo. Prav tako so prijaznejše do okolja, saj toaletni papir več ni potreben.